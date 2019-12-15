Transparency International: НАПК может получить нового руководителя уже в понедельник

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Завтра, 16 декабря, может стать известна фамилия победителя конкурса на должность главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Об этом сообщает антикоррупционная организация Transparency International Ukraine, передает УНН.

“13-14 декабря состоялись собеседования на должность главы НАПК. Уже в понедельник может стать известно имя победителя конкурса. В течение двух дней в прямом эфире 8 кандидатов доказывали, что достойны должности главы НАПК”, — говорится в сообщении.

В сообщении напомнили, что 25 ноября Комиссия по отбору председателя НАПК утвердила перечень из 30 кандидатов, которые соответствуют требованиям конкурса. Среди претендентов, в частности, экс-член НАПК, сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины, Генпрокуратуры, МВД, Верховного суда, Высшего квалификационной комиссии судей.

6 декабря было объявлено краткий перечень претендентов на главы Назка.

Напомним, Кабинет министров Украины утвердил состав конкурсной комиссии, которая будет выбирать нового главу НАПК.

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