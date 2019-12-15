Председатель подкомитета Конгресса по вопросам Европы: лучше бы Трамп встретился с Зеленским, а не Лавровым

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп должен продемонстрировать поддержку Украине. Об этом в интервью Голосу Америки заявил председатель подкомитета Палаты представителей Конгресса США по вопросам Европы, Евразии, энергетики и окружающей среды Билл Китинг, передает УНН.

Так Китинг ответил на вопрос о недавней встрече президента США Дональда Трампа с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

“Я должен сказать, что эта встреча вызвала мой интерес из-за того, что она состоялась через несколько часов после парижских переговоров в „нормандской формате“, и своим форматом — обычно встречаются министр и госсекретарь, но тут к ним присоединился президент. Это совпадение вызывает беспокойство — мы в Конгрессе хотели бы продемонстрировать остальному миру, что Сенат и Палата представителей, республиканцы и демократы, проявляют большую заинтересованность в поддержке Украины. Это важно для нашей безопасности, для наших союзников, для демократии в Украине”, — заявил Китинг.

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“Лучше бы такая встреча состоялась с президентом Зеленским”, — отметил Китинг.

На прошлой неделе вице-премьер-министр по европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба заявил, находясь в Вашингтоне, США и Украина работают над организацией полноценного визита президента Украины Владимира Зеленского в США.