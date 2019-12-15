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На границе Польши и Украины приостановлена самая крупную за год контрабанда янтаря

На границе Польши и Украины приостановлена самая крупную за год контрабанда янтаря

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. Пограничная служба Польши задержала двух граждан Украины, которые пытались пронести на территорию страны рекордную партию контрабандного янтаря. Об этом пишет УНН со ссылкой на пограничную службу Польши.

У мужчин конфискованы более 103 кг “солнечного камня” стоимостью около 50 тысяч евро, говорится в заявлении. Кроме того, у украинцев изъято 4 тыс. пачек сигарет на 13 тыс. евро.

Инцидент произошел на польско-украинской границе в Люблинском воеводстве. Мужчинам удалось переправить контрабандные товары на польский берег реки Западный Буг. Задержанных передали украинским пограничникам.

Конфискована партия янтаря является крупнейшей за 2019 год, отметила польская сторона. Кроме того, пограничники Польши только в Люблинском воеводстве предотвратили незаконный ввоз сигарет на сумму почти 4 млн евро.

Напомним, в Польше гражданин Украины убил своего соотечественника.

Источник: УНН
Теги: граница, Украина, Польша, янтарь
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