Новости: Спорт
Воскресенье, 15 декабря 2019, 05:59 • Сергей Куркович • 7530
Определился окончательный полуфиналист Клубного чемпионата мира по футболу
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Поединком мексиканского "Монтеррей" и катарского "Аль-Саддам" подбежала к завершению стадия 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу, сообщает УНН.
В первом тайме на голы Ванджони и Фунеса ответа у катаров не нашлось. Во второй половине больше голов уже побывало в воротах “Монтеррей” — забивали Бунеджа и Хассан. Однако мексиканцы ответили мячом от Карлоса Родригеса.
В результате 3:2 и мексиканцы в полуфинале встретятся с “Ливерпулем”.
Заметим, что другую полуфинальную пару составили “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии и бразильский “Фламенго”.
Источник: УНН