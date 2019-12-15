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Определился окончательный полуфиналист Клубного чемпионата мира по футболу

Определился окончательный полуфиналист Клубного чемпионата мира по футболу

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Поединком мексиканского "Монтеррей" и катарского "Аль-Саддам" подбежала к завершению стадия 1/4 финала Клубного чемпионата мира по футболу, сообщает УНН.

В первом тайме на голы Ванджони и Фунеса ответа у катаров не нашлось. Во второй половине больше голов уже побывало в воротах “Монтеррей” — забивали Бунеджа и Хассан. Однако мексиканцы ответили мячом от Карлоса Родригеса.

В результате 3:2 и мексиканцы в полуфинале встретятся с “Ливерпулем”.

Заметим, что другую полуфинальную пару составили “Аль-Хиляль” из Саудовской Аравии и бразильский “Фламенго”.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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