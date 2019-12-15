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Официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/доллар

Официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/доллар

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На 15 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,56 грн/долл., передает УНН со ссылкой на сайт Национального банка Украины.

Таким образом, согласно информации, предоставленной Нацбанком Украины, основные курсы валют на 15 декабря установлены на таком уровне:

23.563276 грн за доллар;

26.242420 грн за евро;

0.372690 грн за российский рубль;

31.034083 грн за фунт стерлингов.

По сравнению с 14 декабря курс всех указанных валют не изменился.

Источник: УНН
Теги: курс валют, НБУ
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