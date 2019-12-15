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В Непале 14 человек погибли в ДТП с автобусом

В Непале 14 человек погибли в ДТП с автобусом

КИЕВ. 15 декабря. УНН. По меньшей мере 14 человек погибли, еще 16 пострадали в результате аварии автобуса, произошедшей в воскресенье в центральной части Непала. Об этом сообщило агентство Xinhuanet со ссылкой на представителя местных властей, передает УНН.

“12 пассажиров погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Все пострадавшие уже госпитализированы”, — заявил представитель местной полиции.

Автобус направлялся из популярного туристического места Калинчок в центральной части Непала в столицу Катманду. В салоне находились 32 человека.

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В данный момент полиция выясняет причины происшествия.

Напомним, в Тернопольской области произошло ДТП с участием автомобиля Dacia Logan и рейсового автобуса, в результате столкновения пассажирка легковушки вылетела в окно после чего ее переехал автобус.

Источник: УНН
Теги: ДТП, погибшие, Непал, автобусы
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