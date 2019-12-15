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Гаттузо с поражения начал тренерское выступление во главе "Наполи"

Гаттузо с поражения начал тренерское выступление во главе "Наполи"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В 16 туре итальянской Серии А состоялся дебют наставника Дженнаро Гаттузо на посту тренера "Наполи", передает УНН со ссылкой на сайт команды.

В домашней встрече неаполитанцы принимали соседа по турнирной таблице “Парму”. Уже на 4-й минуте встречи счет открыл шведский полузащитник “Пармы” Деян Кулушевски. В середине второго тайма польский форвард Милик с точной подачи Мертенс сравнял счет. Точку в матче на 90+3-й минуте поставил ивуарийский форвард Жервиньо.

Отметим, “Наполи” продолжил серию без побед в чемпионате Италии до 8 матчей — 21 балл и 8 ступенька.

Добавим, что в одном из других противостояний “Лечче” Евгения Шахова в гостях потерпело фиаско от “Брешии” — 3:0.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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