У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в воскресенье у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

По данным центра, очаг залегал на глубине около 80 км. Эпицентр находился в 59 км северо-западнее города Давао (население более 1,2 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ЕС проведет конференцию доноров для помощи Албании, пострадавшей от землетрясения.