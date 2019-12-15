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Воскресенье, 15 декабря 2019, 08:45 • Илья Нежигай • 7500
У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в воскресенье у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.
По данным центра, очаг залегал на глубине около 80 км. Эпицентр находился в 59 км северо-западнее города Давао (население более 1,2 млн человек), расположенного на острове Минданао.
Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Напомним, ЕС проведет конференцию доноров для помощи Албании, пострадавшей от землетрясения.
Источник: УНН