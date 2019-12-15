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У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

У побережья Филиппин произошло мощное землетрясение

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Землетрясение магнитудой 6,6 зафиксировано в воскресенье у побережья Филиппин. Об этом сообщил Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, передает УНН.

По данным центра, очаг залегал на глубине около 80 км. Эпицентр находился в 59 км северо-западнее города Давао (население более 1,2 млн человек), расположенного на острове Минданао.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступало. Угроза цунами не объявлялась.

Напомним, ЕС проведет конференцию доноров для помощи Албании, пострадавшей от землетрясения.

Источник: УНН
Теги: Филиппины, землетрясение
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