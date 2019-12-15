Власти Венесуэлы сообщили, что оппозиция готовила теракт против военнослужащих

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Представители венесуэльской оппозиции планировали совершить террористический акт против военнослужащих в штате Сукре. Об этом в субботу заявил министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес во время пресс-конференции в Каракасе, передает УНН со ссылкой на трансляцию государственное телевидение.

“(Лидер оппозиционной партии „Народная воля“) Леопольдо Лопес поручил (Хуану) Гуайдо и депутату Янет Фермину осуществить атаки на два военных подразделения: штаб-квартиру имени Великого маршала Сукре и командование 53-й подразделения Национальной гвардии (в штате Сукре)”, — указал Родригес.

По словам министра, атаки планировались на 15 декабря, а средства на их осуществление были получены из Колумбии.

“К счастью, мы предотвратили это и будем продолжать работать над этим, чтобы сохранить мир в республике. Будьте уверены, что мы поймаем всех и каждого из тех, кто планировал осуществить эти действия”, — подчеркнул политик.

Венесуэла в последние годы переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся девальвацией национальной валюты. Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца текущего года инфляция в южноамериканской стране может достичь 10 млн процентов.

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Напомним, ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на должность спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд Венесуэлы объявил себя исполняющим обязанности президента страны.

Временным главой государства его признали США, к ним присоединились 13 стран наднациональный группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство европейских стран.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.