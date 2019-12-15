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В Донецкой области при пожаре погибли два человека

В Донецкой области при пожаре погибли два человека

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Донецкой области в результате пожара в заброшенной здания погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.

Так, 14 декабря в 19:52 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре в городе Красногоровка, ул. Покровская.

По прибытию подразделения к месту пожара установлено, что пожар возник в заброшенном доме.

Пожар локализован в 20:25 ликвидирован в 20:37. В результате пожара погибли 2 человека (анкетные данные устанавливаются).

Причина пожара - устанавливается.

Напомним, добропольские полицейские устанавливают обстоятельства пожара, во время которой погиб пенсионер.

Источник: УНН
Теги: Донецк и Донецкая область, гибель, пожары
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