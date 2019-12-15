Новости: Криминал и ЧП
Воскресенье, 15 декабря 2019, 09:18 • Роман Рудской • 4740
В Донецкой области при пожаре погибли два человека
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Донецкой области в результате пожара в заброшенной здания погибли два человека. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в области.
Так, 14 декабря в 19:52 на телефон Службы спасения поступило сообщение о пожаре в городе Красногоровка, ул. Покровская.
По прибытию подразделения к месту пожара установлено, что пожар возник в заброшенном доме.
Пожар локализован в 20:25 ликвидирован в 20:37. В результате пожара погибли 2 человека (анкетные данные устанавливаются).
Причина пожара - устанавливается.
Напомним, добропольские полицейские устанавливают обстоятельства пожара, во время которой погиб пенсионер.
Источник: УНН