В Днепре в результате ДТП загорелся автомобиль: один водитель погиб

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Днепре произошло ДТП с участием легкового автомобиля Mercedes-Е 200 и внедорожника Toyota. В результате столкновения автомобиль Mercedes-Е 200 вспыхнул, его водитель погиб на месте. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Так, 15-го декабря, в 05:14, в Службу спасения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на улице Набережная Победы Соборного района, города Днепр.



По прибытию спасателей на место происшествия установлено, что произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух транспортных средств.

"Легковой автомобиль Mercedes-Е 200 совершил столкновение с электроопорой, после чего задев внедорожник Toyota он загорелся. До приезда спасателей, водитель автомобиля Mercedes-Е 200 были извлечен из автомобиля свидетелями ДТП", - говорится в сообщении.

Огнем уничтожен автомобиль Mercedes-Е 200 на площади 7 м. кв.

Пожар локализован в 05:45 и ликвидирован в 5:50.

В результате происшествия, водитель легковушки погиб на месте.

Напомним, в Ровенской области, вблизи села Малушка, 40-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz E 320 выехал на встречную полосу, где столкнулся с микроавтобусом Mercedes-Benz Vito. В результате ДТП погиб пассажир микроавтобуса, еще три человека травмированы.