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Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь мира

Сегодня в Украину прибудет Вифлеемский огонь мира

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В воскресенье, 15 декабря, в Украину из Вены прибудет Вифлеемский огонь мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Национальной скаутской организации Украины "Пласт".

"Скауты мира, в том числе и пластуны получили Огонь. Это означает, что эстафета распространения символа мира и согласия начинается. Уже сегодня прямым авирейсом Вена-Киев Огонь попадет в Украину. А потом - он попадет и к украинцам: церквям, детским, военным частям...", - сказано в сообщении.

Отмечается, что распространение Вифлеемского огня мира - международная ежегодная скаутская акция к празднованию Рождества Христова. Идея акции заключается в распространении символического огня, зажженного на месте рождения Иисуса Христа.

Напомним, православная церковь Украины допускает перенос даты празднования Рождества с 7 января на 25 декабря, когда большинство верующих будут поддерживать такой шаг.

Источник: УНН
Теги: Вифлиемский огонь, Пласт
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