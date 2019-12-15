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Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

Во Львовской области двое детей отравились угарным газом

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вечером 14 декабря во Львовской области с подозрением на отравление угарным газом госпитализировали двух детей и одного взрослого. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"14 грудня, около 23:40, в городе Золочев по ул. Львовская, 55, в квартире на первом этаже трехэтажного жилого дома отравились, вероятно, угарным газом, 3 человека, из них 2 ребенка (2017 и 2015 годов рождения). Пострадавшие в удовлетворительном состоянии были госпитализированы в Золочевскую ЦРБ", - говорится в сообщении.

Обстоятельства отравления устанавливаются.

Напомним, во Львове два человека отравились угарным газом, среди них четырехлетний ребенок.

Источник: УНН
Теги: газ, отравление, Львов и Львовская область, дети
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