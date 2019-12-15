Мораес подписал новый контракт с "Шахтером"

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Нападающий донецкого "Шахтера" Джуниор Мораес подписал с клубом новый контракт. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный директор донецкой команды Сергей Палкин.

Новое соглашение с нападающим сборной Украины подписано на два года, то есть до конца 2021 года.

32-летний Мораес выступает за "Шахтер" с 2018 года после перехода из киевского "Динамо".

Мораес забил 43 мяча и отдал 19 результативных передач в 63 матчах за "Шахтер" во всех турнирах. В нынешнем сезоне форвард сборной Украины сыграл за "Шахтер" 22 матча, в которых забил 17 мячей.

Напомним, в 18 туре УПЛ гол Джуниора Мораес помог "Шахтеру" победить луганскую "Зарю".