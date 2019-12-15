На Филиппинах в результате мощного землетрясения погиб ребенок, есть раненые

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В воскресенье, 15 декабря, недалеко от филиппинского города Давао произошло сильное землетрясение магнитудой 6,8, в результате которого погиб ребенок, были повреждены здания и несколько человек ранены. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Члены спасательной команды ищут жертв в заваленном здании на рынке в Пададе.

Тихоокеанский центр предупреждения о цунами заявил, что, согласно имеющимся данным, угрозы цунами от землетрясения не было.

"Винсент Фернандес, мэр города Матанао в провинции Давао-дель-Сур, сообщил, что недалеко от эпицентра шестилетняя девочка умерла после того, как на нее обрушилась стена", - пишет издание.

Фернандес сказал, что пока неясно, какой вред нанесло землетрясение, но власть нуждается в пище, воде, брезенте и одеялах, чтобы помочь жителям.

Энтони Аллада, сотрудник общественной информации соседнего города Магсайсай, сказал, что 14 человек получили ранения, но никто серьезно не травмирован. По его словам, дороги и здания, в том числе офис местного правительства, были повреждены, а в городе отсутствовало электричество.

Напомним, в октябре и ноябре 2019 года на Филиппинах неоднократно происходили мощные землестрясения.