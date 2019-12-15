Разбил планшет, укусил и избил полицейского: в Винницкой области задержали нетрезвого хулигана

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Винницкой области в процессуальном порядке задержан нетрезвый пассажир автомобиля, который разбил служебный планшет и нанес телесные повреждения полицейскому. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

Событие произошло 14 декабря, около 20 часов, на грунтовой дороге вблизи села Жабелевка Винницкого района. Во время документирования полицейскими группы СРПП Винницкого районного отделения полиции водитель автомобиля ВАЗ-2104, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения, нетрезвый пассажир этого автомобиля совершил противоправные действия в отношении полицейского. Он разбил служебный планшет правоохранителя и сорвал боди-камеру с униформы полицейского.

Во время задержания и применения к агрессивному мужчине наручников, последний нанес удары по лицу полицейскому и укусил его за палец.

Такие действия содержат признаки уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.345 УК Украины (насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа). Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

22-летний злоумышленник, житель Винницкого района задержан в процессуальном порядке согласно ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания.

На водителя автомобиля составлен административный протокол за управление автомобилем в нетрезвом состоянии согласно ст.130 КУоАП.

Напомним, в городе Хуст Закарпатской области женщина, защищая от полицейских собственного мужа, нанесла правоохранителю телесные повреждения.