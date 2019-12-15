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В Киевской области девушки-подростки решили "отдохнуть от жизни" у железнодорожных путей

В Киевской области девушки-подростки решили "отдохнуть от жизни" у железнодорожных путей

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Киевской области двое 14-летних девушек решили прилечь в углубление в земле рядом с железнодорожными путями, чтобы "отдохнуть от жизни". Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

Так, по спецлинии 102 полиции Киевской области поступило сообщение от дежурного по железнодорожной станции Ирпень о том, что между путями лежит мужчина без признаков жизни. Такую информацию работнику передал машинист поезда.

"На указанное место сразу прибыла следственно-оперативная группа Ирпенского отдела полиции. К ним присоединились работники ювенальной превенции. Там полицейские обнаружили двух 14-летних девушек. На расстоянии 2-х метров от железной дороги, где расходились пути, девочки нашли углубление в земле, где прилегли отдохнуть. Установлено, что девочки никаких суицидальных намерений не было. Как объяснили полицейским школьницы, таким странным способом они хотели набраться сил, "отдохнуть от мирской жизни", - говорится в сообщении.

Детей доставили в отдел полиции, куда приехали за ними их родители.

Сотрудники ювенальной превенции провели с девушками разъяснительную беседу о возможных трагических последствий такого опасного отдыха.

Решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности за ненадлежащее воспитание своих детей.

Напомним, в Киеве на железнодорожном пути пригородный электропоезд смертельно травмировал мужчину.

Источник: УНН
Теги: Киевская область, поезд, подростки
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