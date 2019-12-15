В Ровно мужчина на угнанном автомобиле попал в два ДТП

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и попал на нем в два ДТП, в результате чего были повреждены пять автомобилей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникаций ГУНП в Ровенской области.

Так, в полицию вчера, 14 декабря, около 18:40 поступило сообщение, что на проспекте Мира водитель микроавтобуса совершил ДТП и пытается скрыться с места происшествия.

"Следственно-оперативная группа установила, что 43-летний житель угнал автомобиль Citroen Jumper, который принадлежит 53-летнему жителю Ровно и был припаркован на автостоянке на улице Шевченко областного центра. Микроавтобус не замыкался и заводился с помощью подручных средств. Похититель об этом знал, ведь накануне хотел устроиться к владельцу машины на работу", - сказано в сообщении.

Находясь за рулем, 43-летний водитель не справился с управлением и на перекрестке улиц Шевченко-Мира допустил столкновение с автомобилем Peugeot Expert под управлением 18-летнего местного жителя. Однако после этого он оставляет место ДТП и пытается ехать дальше, но совершает еще одно автопроисшествие, повредив еще четыре транспортных средства. В результате ДТП никто не пострадал. Водителя задержали прохожие и вызвали полицию.

Выяснилось, что 43-летний житель находился за рулем чужого авто в состоянии алкогольного опьянения: прибор "Драгер" показал 3,52 промилле. Из-за алкоголя он не смог объяснить полицейским зачем похитил микроавтобус.

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43-летнего злоумышленника следователи задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ему сообщили о подозрении в совершении незаконного завладения транспортным средством по части 1 статьи 289 Уголовного кодекса Украины. Следователи также будут готовить ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Известно, что 43-летний житель Ровно уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, грабежа и незаконного обращения с оружием, за что находился в местах лишения свободы.

Максимальное наказание, которое может грозить 43-летнему подозреваемому за совершенное преступление - лишение свободы от трех до пяти лет.

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