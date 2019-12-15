Не так поняли: Грета Тунберг извинилась за призыв "казнить" политиков

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Шведская эко-активистка Грета Тунберг извинилась за свой призыв "поставить к стене" политиков. Она пояснила, что в шведском языке такое словосочетание означает не "поставить кого-то к стене, чтобы расстрелять", а привлечь к ответственности. Об этом она написала в своем Twitter, передает УНН.

"Вчера я сказала, что мы должны привлечь к ответственности наших лидеров, и, к сожалению, сказала "поставить их к стене". По-шведскии: "att ställa någon mot väggen" (ставить кого-то к стене) означает привлечь кого-то к ответственности", - отметила Тунберг.

Активистка добавила, что она и все школьное забастовочное движение против насилия.

"... импровизировать выступления вторым языком. Но конечно прошу прощения, если кто-то это неправильно понял. Я могу выразить тот факт, что я - как и все школьное забастовочное движение - против любой возможной формы насилия. Само собой разумеется, но я все равно говорю", - добавила она.

Напомним, Грета Тунберг выступила на эко-протесте в Турине, посвященном саммиту Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-25). Там она заявила, что эко-активисты должны продолжать давление на политиков, чтобы те отвечали за свои поступки.

"Мы позаботимся о том, чтобы поставить их к стене, и они вынуждены будут выполнять свою работу, чтобы защитить наше будущее", - подчеркнула Тунберг.

Ее призыв о стене получил широкий резонанс, так как во многих языках он означает расстрел.

Напомним, 16-летняя эко-активистка из Швеции Грета Тунберг признана человеком 2019 года по версии журнала Time.