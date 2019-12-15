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Лукашенко одобрил получение кредита от Китая

Лукашенко одобрил получение кредита от Китая

Александр Лукашенко

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Президент Беларуси Александр Лукашенко одобрил получение в 2019 году срочного кредита от Китая на сумму 3,5 млрд юаней (около 501 млн дол.). Об этом говорится в указе белорусского президента, опубликованном на национальном правовом интернет-портале, передает УНН.

Согласно указу, Беларусь берет кредит для погашения и обслуживания госдолга, поддержки своих золотовалютных резервов, а также для содействия развитию двусторонней торговли с КНР.

Александр Лукашенко поручил беларускому Минфину подписать необходимое для получения кредита соглашение.

Сообщается, что деньги будут предоставлены Шанхайским филиалом Банка развития Китая на пять лет.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Всемирный банк должен перестать выдавать Китаю кредиты.

Источник: УНН
Теги: Китай, Беларусь, кредит

В тексте упоминаются

Лукашенко Александр
Лукашенко Александр
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