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В Запорожье при пожаре погиб сын с матерью

В Запорожье при пожаре погиб сын с матерью

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КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Запорожье во время пожара в частном доме погибла 75-летняя женщина и ее 41-летний сын. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Так, 14 декабря, в 13:20, в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения по переулку Водонапорному Коммунарского района Запорожья.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что в жилом доме горят мебель, домашние вещи и перекрытия на общей площади 80 кв.м.

"Во время тушения пожарные обнаружили тела двух людей без признаков жизни. Ими оказались 75-летняя хозяйка дома и ее 41-летний сын", - говорится в сообщении.

В 14:40 спасатели локализовали пожар, а в 16:00 - полностью ликвидировали и провели разбор и проливку конструкций для предотвращения повторного возгорания.

Причина пожара устанавливается. По факту происшествия соответствующие органы ведут расследование.

Напомним, в Донецкой области в результате пожара в заброшенном здании погибли два человека.

Источник: УНН
Теги: Запорожье и Запорожская область, гибель, пожары
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