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У Путина рассказали, как можно внести изменения в минские соглашения

У Путина рассказали, как можно внести изменения в минские соглашения

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Внести изменения в минские соглашения возможно только при совместной работе Киева с "экспертами ДНР/ЛНР". Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Большая игра" на Первом канале.

"Это возможно. Кто может работать над "Минском-3"? Две стороны. Поэтому если эксперты из Киева сядут в контактной группе или за ее пределами с экспертами из "ДНР" и "ЛНР", то они, по всей видимости, смогут работать над какими-то изменениями или дополнениями к минскому комплексу мероприятий", - сказал Песков, комментируя заявление представителя Украины в контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексея Резникова о том, что Украина до следующего саммита "нормандской четверки" подготовит изменения в минских соглашениях.

Добавим, сообщение о том, что украинская сторона подготовит предложения по изменению минских соглашений к запланированному на март 2020 года саммиту "нормандской четверки", вызывают удивление. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее стало известно, что Украина планирует подготовить изменения в Минских соглашениях к следующей "нормандской встрече", которая запланирована на март 2020 года. Об этом заявил член украинской делегации, представитель Украины в политической подгруппе в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Алексей Резников.

Источник: УНН
Теги: Россия, Донбасс, Украина, Минские соглашения, Дмитрий Песков
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