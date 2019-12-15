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В Непале автобус слетел с обрыва: 14 человек погибли, еще 18 пострадали

В Непале автобус слетел с обрыва: 14 человек погибли, еще 18 пострадали

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Автобус с индийскими паломниками съехал с шоссе и разбился в Непале, в результате чего погибли по меньшей мере 14 человек и 18 получили ранения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Al Jazeera.

Так, автобус, перевозивший 32 пассажира, упал на 70 метров на нижний отрезок извилистой дороги в воскресенье, примерно в 80 километрах к северо-востоку от столицы Катманду.

Пассажиры возвращались из паломничества в индуистский храм, расположенный на высоте почти 4000 метров на холмах района долин Непала.

"Мы нашли тела 12 пассажиров в результате аварии. Еще двое умерли в больнице", - сообщил сотрудник полиции.

Четверо из погибших были детьми, добавили в полиции.

Около 18 раненых пассажиров были доставлены в больницу, при этом должностному лицу неизвестно, был ли среди них водитель автобуса или скрылся с места дорожно-транспортного происшествия.

Причина аварии пока неизвестна, но полиция считает, что ключевым фактором могла стать безрассудная езда по крутой и извилистой дороге.

Напомним, по меньшей мере 15 человек погибли, 21 пострадал в результате падения автобуса в овраг на севере Чили.

Источник: УНН
Теги: авария, Непал, автобусы
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