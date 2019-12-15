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В Тернопольской области пропавшего подростка нашли мертвым в поле

В Тернопольской области пропавшего подростка нашли мертвым в поле

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Тернопольской области 15-летнего парня, который пропал без вести 22 ноября, нашли мертвым в поле. Признаков насильственной смерти на его теле нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

"В воскресенье, 15 декабря, около полудня в поле между селами Вився и Золотая Слобода Козовского района было обнаружено тело неизвестного мужчины. Его заметили охотники во время охоты и сообщили в полицию", - говорится в сообщении.

Правоохранители установили личность погибшего. Им оказался без вести пропавший 15-летний Виктор Грубьяк из села Золотая Слобода Козовского района.

Во время поверхностного осмотра на теле несовершеннолетнего признаков насильственной смерти полицейские не обнаружили. Правоохранители предполагают, что парень, возвращаясь домой, вероятно, заблудился и пошел в направлении Козовского сахарного завода.

Окончательная причина смерти несовершеннолетнего будет известна после проведения судебно-медицинской экспертизы.

Напомним, парень ушел из дома еще вечером 21 ноября. Последний раз его видели около часа ночи 22 ноября у дома культуры соседнего села Вився.

Как ранее сообщал УНН, в Одесской области нашли тело пропавшей 14-летней жительницы Суворовского района Одессы с признаками насильственной смерти. 15-летнего парня, которого подозревают в убийстве несовершеннолетней отправили в СИЗО на 2 месяца без альтернативы залога.

Источник: УНН
Теги: Тернополь и Тернопольская область, смерть, подростки, пропавшие без вести
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