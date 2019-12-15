На Прикарпатье столкнулись легковушки, есть погибший

КИЕВ. 15 декабря. УНН. На Прикарпатье произошло ДТП с участие легковушек Mercedes-Benz и Mazda Premacy, в результате чего погиб один человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Ивано-Франковской области.

Так, 15 декабря в 03:30 в селе Глубокая Коломыйского района произошла смертельная авария.

22-летний водитель автомобиля Mercedes-Benz на закругленном участке автодороги Н-10 "Стрый-Черновцы-Мамалыга" выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем марки Mazda Premacy. 28-летний водитель последнего транспортного средства, житель Снятинского района, от полученных травм скончался на месте происшествия.

Водитель Mercedes, житель Коломыйского района, был трезв. Он задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Напомним, в Ровно мужчина в состоянии алкогольного опьянения угнал автомобиль и попал на нем в два ДТП, в результате чего были повреждены пять автомобилей.