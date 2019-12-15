ООС: боевики шесть раз открывали огонь, есть раненный

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В течение текущих суток боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 6 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши подразделения из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", - говорится в сообщении пресс-центра.

Все 6 обстрелов позиций украинских защитников зафиксированы в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север":

- неподалеку Луганского и Крымского - со станковых противотанковых гранатометов;

- дважды у Крымского - со станковых противотанковых гранатометов, ручных противотанковых гранатометов и подствольных гранатометов;

- в районе Хутора Вольного - из автоматических гранатометов;

- рядом Светлодарска - со станковых противотанковых гранатометов и автоматических гранатометов;

- вблизи Зайцевого - со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Сегодня, 15 декабря, в результате коварных обстрелов противником один военнослужащий Объединенных сил получил ранения", - отметили в штабе.

Напомним, 14 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня.