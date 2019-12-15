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В Харькове мужчина устроил стрельбу, ранен один человек

В Харькове мужчина устроил стрельбу, ранен один человек

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Харькове произошел конфликт, в ходе которого один из его участников открыл огонь из травматического пистолета. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

По предварительным данным, 15 декабря около 2:00 на улице Волонтерской между компанией из двух мужчин и женщины возник словесный конфликт с молодым человеком, который шел с матерью. Ссора переросла в драку, во время которой 25-летний гражданин совершил несколько выстрелов из пневматического пистолета в сторону компании.

Во время осмотра места происшествия полицейские изъяли фрагменты пневматического оружия.

Следователем Холодногорского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.

В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства конфликта.

Напомним, в Покровске Донецкой области открыли стрельбу по машине, сейчас злоумышленников задержали.

Источник: УНН
Теги: стрельба, Харьков и Харьковская область
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