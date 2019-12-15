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Протесты в Гонконге: впервые за последние недели вновь произошли столкновения

Протесты в Гонконге: впервые за последние недели вновь произошли столкновения

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В Гонконге во время протестов в воскресенье, 15 декабря, впервые за последние три недели произошли столкновения. Демонстрации состоялись в разных городах района, сообщает УНН со ссылкой на DW.

Полиция сообщила, что в некоторых местах протестующие били витрины, повредили несколько магазинов и ресторанов, а также взорвали дымовую бомбу. В ответ стражи порядка применили против демонстрантов перцовый спрей, а также задерживали протестующих. 

Одновременно в городе состоялся проправительственный митинг, на который вышли около тысячи человек. Они осудили насилие во время протестов. Между тем глава правительства Гонконга Керри Лам находится в Пекине, где на 16 декабря запланирована ее встреча с главой КНР Си Цзиньпином.

Напомним, в Гонконге уже на протяжении месяцев продолжаются протесты, которые начались из-за планов администрации принять закон об экстрадиции правонарушителей на материковый Китай на запрос Пекина. Однако даже отказ местных властей от этих планов не привел к прекращению демонстраций, часть из которых перерастала в силовое противостояние с правоохранителями. По данным организаторов, в некоторые дни в акциях принимали участие более миллиона человек.

Источник: УНН
Теги: протесты, Гонконг
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