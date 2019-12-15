КИЕВ. 15 декабря. УНН. Вифлеемский огонь мира сегодня прибыл в Украину и уже запылал у киевлян. Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба Национальной скаутской организации "Пласт", передает УНН.

"Пластуны передали этот символ любви и добра общине Киева, а уже совсем скоро будут распространять его в государственные учреждения, больницы, детские дома", - говорится в сообщении.

В частности, группа пластунов повезет Вифлеемский огонь мира и рождественские подарки нашим защитникам в зону боевых действий. Так, к Рождеству пластуны будут передавать Огонь всем украинцам, чтобы "в Сочельник символ мира, к которому мы так стремимся, загорелся в наших домах".

"С сегодняшнего дня мы начинаем эстафету распространения огня по всей Украине", - добавили в пресс-службе.

Напомним, Вифлеемский огонь мира прибыл в Украину из Вены.