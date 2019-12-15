США тайно выдворили двух китайских дипломатов, попавших на секретную базу

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В сентябре США тайно выдворили из страны двух сотрудников посольства Китая, после того как они въехали на территорию секретной военной базы в Вирджинии. Об этом сообщила в воскресенье газета New York Times, передает УНН опираясь на издание Голос Америки.

Ссылаясь на источники, знакомые с инцидентом, газета отмечает, что это, вероятно, первый случай более чем за 30 лет, когда США выдворяют китайских дипломатов по подозрению в шпионаже.

Предполагают, что по крайней мере один дипломат был офицером разведки под прикрытием, пишет издание.

По данным New York Times, дипломаты в сопровождении своих жен подъехали к КПП у въезда на секретный объект в районе Норфолка, штат Вирджиния, где, в частности, расположено подразделение сил специальных операций.

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Охрана увидела, что у них не было разрешения на въезд, и приказала, чтобы они въехали через ворота, развернулись и уехали.

Однако автомобиль въехал на территорию базы, уклоняясь от преследования военных, пока ему не преградили путь пожарные машины, пишет газета.

По данным газеты, дипломаты заявили, что они не поняли инструкций охраны и заблудились.

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Через несколько недель после этого инцидента Госдепартамент ввел ограничения на деятельность китайских дипломатов, назвав это ответом на многолетние правила китайской стороны, ограничивают передвижения американских дипломатов.