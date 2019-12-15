Сенцов посетил Латвию по приглашению латвийской стороны

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Бывший политзаключенный Кремля и украинский режиссер Олег Сенцов прибыл в Латвию. Об этом сообщила пресс-служба посольства Украины в Латвии, передает УНН.

“По приглашению латвийской стороны Олег Сенцов прибыл в Латвию”, — говорится в сообщении.

“В аэропорту Сенцова встретили Заместитель госсекретаря МИД Латвии А.Лотс и Посол Украины А.Мищенко”, — добавляется в сообщении.

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Напомним, Сенцов раскритиковал Европейский киноприз за то, что те не дали ему выступить во время церемонии награждения, и, в частности, решили провести афтерпати в ресторане “Москва”.