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Гол Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в Серии А

Гол Малиновского не спас "Аталанту" от поражения в Серии А

КИЕВ. 15 декабря. УНН. В матче 16-го тура итальянской Серии А "Аталанта" полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского на выезде встречалась с "Болоньей", сообщает УНН.

После быстрого гола от Паласио (12 мин) и Андреа Поли на старте второго тайма. В конце часа игры бергамци отыграли один мяч. Муса вывел на оперативный прострел Малиновского в чужой штрафной. Нашего полузащитника бросили все защитники в собственной штрафной зоне, и Малиновский отметился точным ударом — мяч пролетел между ног вратарю (2:1).

Последние минуты “Болонья” завершала в меньшинстве после удаления Даниил.

Примечательно, что в предыдущем туре Серии А Малиновский также забил гол.

Добавим, что “Аталанта” осталась с 28 очками — 8 место в Серии А. “Болонья” отстает на 9 очков — 11.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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