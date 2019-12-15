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Министр Дубилет заявил, что отказался от государственной охраны

Министр Дубилет заявил, что отказался от государственной охраны

Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что отказался от государственной охраны и воспользовался услугами частных охранников. Об этом Дубилет сказал в эфире одного из украинских телеканалов, передает УНН.

“Я когда обратился за государственной охраной, оказалось, что не просто тебе дают одного или двух людей, там какой-то взвод на меня планировали выделить. Мне стало как-то неловко от того, что меня государство будет тратить такие ресурсы. Поэтому я решил за свой счет нанять двух человек. Сейчас со мной ходят двое частных охранников”, — сказал Дубилет.

8 ноября министр Кабинета министров Украины Дмитрий Дубилет заявил, что 8 ноября обратился в Управление государственной охраны с просьбой предоставить ему охрану.

“Когда я шел в Кабмин, я был уверен, что моя должность будет столь технократической, что кому-кому, а мне это точно не понадобится. Но, видимо, не в украинской политике. Сейчас вокруг меня вдруг появилось две зоны напряжения”, — написал тогда Дубилет.

По его словам, во-первых, он координирует проект по борьбе с теневым алкоголем, а во-вторых, является одним из координаторов проведения конкурсов на государственные топдолжности.

Дубилет выразил надежду, что охрана ему потребуется временно.

Бывший IT-директор “Приватбанка” и основатель Monobank Дмитрий Дубилет 29 августа был назначен министром Кабинета министров в новом правительстве.

Источник: УНН
Теги: Кабмин, охрана, Дмитрий Дубилет
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