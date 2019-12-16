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Дубль де Брюйне помог клубу Зинченко разгромить "Арсенал"

Дубль де Брюйне помог клубу Зинченко разгромить "Арсенал"

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В 17-м туре Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" футболиста национальной сборной Украины Александра Зинченко на выезде встречался с лондонским "Арсеналом", информирует УНН со ссылкой на пресс-службу УАФ.

Украинец появился на поле на 85-й минуте и принял участие в уверенной победе гостей со счетом 3:0. Все голы, что состоялись в первой половине — были в активе де Брюйне, еще одно взятие в активе Стерлинга.

Сейчас набрав 35 очков, “Манчестер Сити” занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. “Канониры” с 22 только 9-е.

Добавим, что в этом сезоне Зинченко провел в составе “горожан” 11 поединков.

Источник: УНН
Теги: спорт, футбол
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