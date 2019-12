Джулиани опубликовал материалы, которые ранее собрал в Украине

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мари Йованович, когда занимала должность посла США в Украине, препятствовала выдаче американских виз украинцам, готовым дать показания о заговоре политических оппонентов республиканца Дональда Трампа с властью в Киеве в 2016 году. Об этом сообщил в воскресенье в своем Twitter адвокат президента США Рудольф Джулиани, передает УНН.

Он опубликовал в Twitter свои выводы и фрагменты документального фильма сети One America News Network. Лента призвана подкрепить тезис нынешнего американского лидера о том, что инициирование процедуры импичмента — это дымовая завеса, чтобы скрыть старания демократов не допустить победу Трампа на выборах 2016 года.

“Должно быть пять, шесть или семь украинских свидетелей, которые в один голос заявляют, что они в течение последних двух лет пытались приехать в Соединенные Штаты и представить нам доказательства большого заговора украинцев, затрагивающих демократов на выборах 2016 года, и веские свидетельства связанной с этим коррупции”, — сказал в одном из роликов Джулиани. Он заявил, что Джозеф Байден, когда занимал пост вице-президента США, специально ввел своего сына Хантера в состав руководства газовой компании Burisma, чтобы “защитить ее” от претензий со стороны власти.

Джулиани в Twitter обвиняет бывшего посла США в Киеве Мари Йованович в том, что она дважды лжесвидетельствовала, когда отвечала в ноябре на вопросы членов специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США на слушаниях в рамках процедуры импичмента Трампа. “Документы показывают, что она (Йованович) отказывала в предоставлении (американских) виз свидетелям, которые могли доказать коррумпированность Байдена и демократов”, — написал адвокат президента США.

Йованович получила назначение в Киев в 2016 году еще при президенте-демократа Барака Обаму, а в мае 2019 года покинула свой пост по личному требованию Трампа, который обвинил ее в нелояльности. Ее отставка произошла еще до вступления в должность нынешнего президента Владимира Зеленского, поэтому показания, которые Йованович давала конгрессменам, касались периода, когда у власти находился предшественник Зеленского — Петр Порошенко.

В качестве одного из свидетелей назван бывший генпрокурор Украины Виктор Шокин. “Шокин даст показания и предоставит доказательства того, что он расследовал действия сына Байдена. Он покажет документы, доказывающие совершение сыном Байдена такого преступления, как отмывание (преступно нажитых) 3 млн долларов. Он даст показания о том, что президент Порошенко, неоднократно заходя в его кабинет, просил притормозить (расследование) Burisma и Байдена, потому что против этого возражал вице-президент Байден”, — сказал в одном из видео адвокат Трампа.

По словам Джулиани, Байден-старший был лично причастен к отставке Шокина. “Уволен из-за того, что вице-президент Байден угрожает не дать (Украине) жизненно важную американскую помощь в размере 1 млрд долларов. Медицинские записи Шокина показывают, что он был отравлен, дважды умирал, но был реанимирован. Много голов полетит в Украине, когда это раскроется”, — написал о бывшего генпрокурора Украины адвокат Трампа.

Согласно словам Джулиани, у экс-генпрокурора есть доказательства причастности Burisma и обоих Байденов к легализации средств, полученных противоправным путем. В фильме показан некий документ органов прокуратуры Латвии с февраля 2016 года, в котором утверждается, что, “согласно общедоступной информации, Burisma и Хантер Байден, входит в ее руководство, причастные к коррупции”. В частности, в документе говорится, что в период с июля 2012 по июль 2015 года компания Wirelogic Technology под видом погашения кредита перевела в общей сложности около 15 млн долларов. Часть этих средств впоследствии перекочевала на банковские счета нескольких частных лиц, среди которых и Хантер Байден.

Джулиани в пятницу в интервью газете The Wall Street Journal анонсировал нынешнюю публикацию, подготовленную по итогам поездок в Украину и в ряд других стран. Адвокат обещал, что собранная им информация превзойдет ожидания Трампа. Джулиани способствовал съемкам фильма сети One America News Network.

