Ломаченко посетил бой с потенциально возможным соперником за звание абсолютного чемпиона мира

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Чемпион WBO, WBA и франчайзинговый чемпион WBC в легком весе Василий Ломаченко посетил поединок ганца Ричарда Комми против американца Теофимо Лопеса, сообщает УНН со ссылкой на Top Rank Boxing.

Африканец Комми владел титулом IBF, но во втором раунде пропустил встречный удар с правой от американца и отправился в тяжелый нокдаун. Комми удалось встать с настила, но Лопес в течение 20 секунд начал шквал атак после которых рефери остановил противостояние — технический нокаут.

Таким образом, Лопес с 15 победами в 15 поединках завоевал пояс IBF, которого не хватает Ломаченко для звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

Стоит отметить, что на бое присутствовал и Ломаченко, который поднялся в ринг после выигрыша 22-летнего американца. Лопес пытался обнять украинца перед фото и лично звал его.

Напомним, что Лопес ранее обзывал и критиковал Ломаченко.