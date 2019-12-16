В Минобороны Турции прокомментировали намерения страны выходить с НАТО

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Турция ключевой союзник НАТО и у нее нет намерений отдаляться от альянса. Об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на сессии на тему "Ухудшение миропорядка: урегулирование проблем в системе глобальной безопасности с помощью инновационных решений" в рамках 19-го форума "Доха", передает УНН со ссылкой на Anadolu.

Отвечая на вопрос председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера о приобретении российских ЗРК С-400 в контексте роли Турции в НАТО, Акар сказал, что Анкара сохраняет приверженность миссии НАТО.

“Мы пока остаемся в НАТО и никуда не выходим. Позиция Анкары относительно членства в военно-политическом блоке остается неизменной”, — подчеркнул турецкий министр.

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По его словам, Турция является надежным и важным членом НАТО и продолжит выполнять задачи в составе альянса.

“Связи Турции со странами, не входящими в состав НАТО, в том числе Катаром, не противоречат интересам альянса. Мы делимся с Дохой опытом и потенциалом во всех областях. Курс на сотрудничество с другими странами никоим образом не является альтернативой НАТО или сближение с ЕС”, — сказал Акар.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что закроет базу США в случае введения санкций против страны.