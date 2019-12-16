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Мощное землетрясение на Филиппинах: число погибших возросло до 4 человек

Мощное землетрясение на Филиппинах: число погибших возросло до 4 человек

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Мощное землетрясение, что недавно произошло на юге Филиппин, унесло жизни четырех человек. Об этом сообщает УНН опираясь на данные DW и Xinhuanet.

“По данным правительства провинции Южный Давао, наиболее пострадавшей от землетрясения, четыре человека погибли, еще десятки получили ранения. Местные профильные ведомства сейчас ведут всесторонние поисково-спасательные работы”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в провинции Южный Давао объявлено об отмене занятий в школах 16 декабря.

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Ранее УНН сообщал об одном погибшем.

Мощные подземные толчки всколыхнули в воскресенье, 15 декабря, филиппинский остров Минданао. По данным местных сейсмологов, сила толчков достигала 6,9 балла по шкале Рихтера, зато геологическая служба США приводит несколько иную цифру — 6,8 балла.

В одном из городов землетрясение разрушило трехэтажное здание, где располагался продовольственный магазин. Сколько именно людей оказалось под обломками сооружения, неизвестно.

Острова Филиппинского архипелага расположены в одной из наиболее сейсмически активных зон мира. За прошедшие недели на Минданао произошел ряд мощных землетрясений, в результате чего погибли 28 человек, еще 600 человек получили телесные повреждения, сообщили местные спасатели.

Источник: УНН
Теги: Филиппины, землетрясение
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