В Париже умерла всемирно известная актриса

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Французская актриса датского происхождения Анна Карина умерла в субботу в Париже в возрасте 79 лет. Об этом сообщает в воскресенье AFP со ссылкой на заявление его представителя, передает УНН.

“Анна ушла из жизни в парижской клинике, она страдала от рака”, — рассказал ее агент Лоран Баландра. По его словам, рядом с ней в последние минуты находился ее муж — американский режиссер Деннис Берри.

“Сегодня французский кинематограф стал сиротой. Он потерял одну из своих легенд, — отреагировал на известие о смерти актрисы министр культуры Франции Франк Риестер. — Ее взгляд — это взгляд новой волны. Он останется таким навсегда”.

Анна Карина (настоящее имя Ханна Карин Бланке Байер) родилась 22 сентября 1940 года в Копенгагене (Дания). Начав творческий путь с исполнения песен в кабаре, она в дальнейшем началась сниматься в рекламе и короткометражках. Будучи еще несовершеннолетней отправилась в Париж. Во Франции, по совету модельеров Пьера Кардена и Коко Шанель, она придумала свой творческий псевдоним.

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Ее будущий муж — французский режиссер Жан-Люк Годар заметил ее в одном из рекламных роликов и предложил небольшую роль в своей дебютной полнометражной картине “На последнем дыхании” (1960) с Джин Сиберг и Жан-Полем Бельмондо, однако Карина отказалась. В 1961 году она согласилась сыграть в его фильме “Женщина есть женщина” и в том же году они поженились. Их брак продлился до 1967 года, и за это время она успела сняться в семи его фильмах, в том числе в “Безумный Пьеро” (1965), в котором одну из главных ролей также выполнял Бельмондо. Кроме того, она снималась в картинах других режиссеров: итальянца Лукино Висконти и француза Жака Риветта.

После развода с Годаром актриса начала активно строить театральную карьеру, в частности, выступала в главной роли в спектакле “Монахиня” по роману французского писателя Дени Дидро. Она также снималась в телесериалах и посвятила себя литературному творчеству: из-под ее пера вышли романы Vivre ensemble (1973), Golden City (1983), On n’achète pas le soleil (1988) и Jusqu’au bout du hasard (1998).

Напомним, актриса Дайан Кэрролл умерла в Лос-Анджелесе на 85-м году жизни.