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ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел:

  • вблизи Лебединского — со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

  • неподалеку от Луганского — со станковых противотанковых гранатометов;
  • дважды у Крымского — из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;
  • в районе Хутора Вольного — из автоматических гранатометов;
  • неподалеку Светлодарска — из СПГ и автоматических гранатометов;
  • вблизи Зайцевого — со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этого периода, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Источник: УНН
Теги: Донбасс, Украина, боевики, обстрелы, ООС
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