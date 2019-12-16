ООС: боевики 7 раз обстреляли украинские позиции

КИЕВ. 16 декабря. УНН. 15 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции Объединенных сил из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток” российские оккупационные войска осуществили 1 обстрел:

вблизи Лебединского — со станковых и ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия, с крупнокалиберными пулеметами включительно.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север” зафиксировано 6 вражеских обстрелов:

неподалеку от Луганского — со станковых противотанковых гранатометов;

дважды у Крымского — из СПГ, РПГ и подствольных гранатометов;

в районе Хутора Вольного — из автоматических гранатометов;

неподалеку Светлодарска — из СПГ и автоматических гранатометов;

вблизи Зайцевого — со станковых противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Вчера, 15 декабря, ранения получили два военнослужащих Объединенных сил.

С начала этого периода, 16 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.