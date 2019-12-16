Боевики в ДР Конго убили более 20 человек на востоке страны

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Боевики террористической группировки "Альянс демократических сил" (АДС) убили не менее 22 человек в ночь на воскресенье в агломерации Бене (провинция Северное Киву) в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщило агентство France Presse со ссылкой на местные власти, передает УНН.

В пятницу президент ДРК Феликс Чисекеди объявил об отправке в район города Бени 21 тыс. бойцов спецназа для борьбы с АДС.

С конца октября конголезские вооруженные силы проводят на востоке страны крупнейшую за последние годы операцию по выявлению и уничтожению боевиков. Основные действия армейские части ведут против отрядов АДС в провинции Северное Киву, которая граничит с Угандой и Руандой.

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Операция стала результатом договоренности об укреплении региональной безопасности, достигнутой пятью странами — ДРК, Угандой, Руандой, Бурунди и Танзанией. Она предусматривает проведение совместных военных операций в приграничных зонах.

Напомним, в начале декабря украинские миротворцы в одиннадцатый раз отправились в Конго.