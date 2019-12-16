В Афганистане трое полицейских убиты во время нападения боевиков на КПП

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Три сотрудника правоохранительных органов Афганистана убиты в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в Герате, столице одноименной провинции на северо-востоке страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV, передает УНН.

По информации телеканала, двое нападавших были ликвидированы.

Позже телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию сообщил, что в этом же городе четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в кафе. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Напомним, боевики в ДР Конго убили более 20 человек на востоке страны.