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В Афганистане трое полицейских убиты во время нападения боевиков на КПП

В Афганистане трое полицейских убиты во время нападения боевиков на КПП

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Три сотрудника правоохранительных органов Афганистана убиты в результате нападения боевиков на контрольно-пропускной пункт в Герате, столице одноименной провинции на северо-востоке страны. Об этом в воскресенье сообщил телеканал 1TV, передает УНН.

По информации телеканала, двое нападавших были ликвидированы.

Позже телеканал Tolo News со ссылкой на местную полицию сообщил, что в этом же городе четыре человека получили ранения в результате взрыва гранаты в кафе. Информация о состоянии пострадавших не приводится.

Напомним, боевики в ДР Конго убили более 20 человек на востоке страны.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, боевики
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