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Мировые цены на нефть упали

Мировые цены на нефть упали

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в понедельник утром упали в цене до 65,02 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.

По данным издания по состоянию на 8:01, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,31%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 59,86 доллара за баррель, потеряв 0,35%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.

Источник: УНН
Теги: нефть, цены
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