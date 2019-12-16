Рабочая неделя в Киеве началась с пробок

КИЕВ. 16 декабря. УНН. По состоянию на 8:20 на дорогах Киева заметно осложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Так, пробки образовались на Большой Окружной, проспекте Академика Палладина и на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской. Движение затруднено проспектами Валерия Лобановского, Степана Бандеры.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улице Александра Довженко и Владимирском проезде.

Кроме того, затруднено движение Воздухофлотским проспектом, бульваром Тараса Шевченко, улицами Саксаганского и Жилянской, улицами Щусева, Юрия Ильенко, Академика Булаховского, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Освободителей, Броварском проспекте, улицах Киото, Попудренко и Княжий Затон.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Северном, Патона и Метро - затруднено в направлении правого берега.

Напомним, на 16 декабря 2019 года официальный курс гривны установлен на уровне 23,49 грн/долл.