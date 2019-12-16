Водителей предупредили о тумане и мокрых дорогах

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Автодороги государственного значения на утро понедельника, 16 декабря, по Украине мокрые, в некоторых областях - туман. Проезд обеспечен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Укравтодора.

"По состоянию на 6:00 16 декабря местами дожди в Ровенской и Волынской областях, в Черновицкой и Киевской областях туманы, на остальной территории без осадков. Покрытие на автодорогах государственного значения мокрое. На перевальных участках дорог без осадков", - указали дорожники.

На дорогах государственного значения, как сообщается, выполняются работы по обработке покрытия противогололедными материалами спусков, подъемов, мостов, путепроводов, скругленных участков и тому подобное.

"Проезд всеми участками дорог государственного значения обеспечен, пробок в движении не зафиксировано", - добавили в агентстве.

Напомним, 16 декабря в Украине до 13 градусов тепла.