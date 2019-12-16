Зеленский поедет с официальным визитом в Азербайджан

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский 16-17 декабря посетит с официальным визитом Азербайджанскую Республику. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Офиса Президента.

В рамках визита запланированы переговоры главы государства с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Али Асадовым.

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Предполагается подписание ряда двусторонних документов, направленных на углубление сотрудничества между Украиной и Азербайджанской Республикой в приоритетных сферах.

Президенты Украины и Азербайджана примут участие в работе Украинско-азербайджанского бизнес-форума.

В Баку Владимир Зеленский также встретится с представителями украинской общины Азербайджана.

Добавим, перед этим визитом в Азербайджан из Украины депортировали оппозиционного блоггера.