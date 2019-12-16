Укравтодор обнародовал топ-10 нарушителей по перегруженным фурам

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Одна из фур-нарушителей габаритно-весовых ограничений, которые фиксировали с начала декабря на дорогах Украины, перевозила груза на почти 34 тонны больше нормы. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укравтодора.

Так, в очередную десятку нарушителей габаритно-весовых ограничений вошли фуры:

Полная масса - 73910 кг (перегруз 33910 кг). Дата - 5 декабря; Полная масса - 70073 кг (перегруз 30073 кг). Дата - 6 декабря; Полная масса - 63504 кг (перегруз 23504 кг). Дата - 4 декабря; Полная масса - 63338 кг (перегруз 23338 кг). Дата - 4 декабря; Полная масса - 62973 кг (перегруз 22973 кг). Дата - 8 декабря; Полная масса - 62275 кг (перегруз 22275 кг). Дата - 4 декабря; Полная масса - 62047 кг (перегруз 22047 кг). Дата - 3 декабря; Полная масса - 60975 кг (перегруз 20975 кг). Дата - 3 декабря; Полная масса - 60568 кг (перегруз 20568 кг). Дата - 4 декабря; Полная масса - 60223 кг (перегруз 20223 кг). Дата - 2 декабря.

Также в Укравтодоре объяснили несколько ключевых моментов относительно списка нарушителей:

в список попадают только те грузовики, которые не имеют разрешения на перевозку грузов сверх нормы;

количество осей в грузовом транспортном средстве имеет значение, однако его фактическая масса (независимо от количества осей) по украинскому законодательству не должна превышать 40 тонн. Если говорить о допустимой нагрузке на ось, то для единичной оси она не должна быть более 11 тонн, для сдвоенной - более 18 тонн, а для строенной - более 24 тонн;

данные, которые публикуются в ТОП-10, получают с площадки WiM-2. Она установлена на автодороге М-06 Киев-Чоп (направление Киев-Житомир). Скоро, указали в агентстве, будут данные со всех 5 построенных площадок, которые сейчас находятся в режиме конфигурирования и сбора первичных данных;

пока пилотный проект WiM работает в режиме преселекции - то есть система пока только фиксирует перегрузку, а данные о нарушении передает в Укртрансбезопасность, которая осуществляет контрольное взвешивание и выписывает штрафы.

Напомним, в сентябре Верховная Рада одобрила штрафы за перегруженные фуры, после чего Президент Зеленский подписал данный закон.

Также в сентябре Укравтодор тестово запустил две площадки взвешивания грузовиков в движении.