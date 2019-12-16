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Завершено расследование по делу налоговика, подозреваемого за взятку в 12 тыс. долл

Завершено расследование по делу налоговика, подозреваемого за взятку в 12 тыс. долл

КИЕВ. 16 декабря. УНН. Завершено досудебное расследование по делу заместителя начальника отдела ГУ ГФС в Киеве, который подозревается в получении 12 тысяч долларов взятки. Об этом на своей странице в Facebook сообщила первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко, передает УНН.

"Завершили досудебное расследование и направили дело в суд", - написала Варченко.

Варченко добавила, что теперь милиционеру грозит до 8 лет тюрьмы (ч. 3 ст. 190 УК).

Также она напомнила, что речь идет о силовике, который, по версии следствия, пообещал частному предпринимателю помочь закрыть уголовное производство против него и вернуть документы, изъятые во время обысков. Свои услуги он оценил в 12 тысяч долларов США.

Напомним, в Киеве во время получения 12 тысячи долларов неправомерной выгоды задержаны два налоговика.

Источник: УНН
Теги: коррупция, налоговая служба, ГФС, коррупционеры
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