Опубликован текст президентского законопроекта о децентрализации

КИЕВ. 16 декабря. УНН. На сайте Верховной Рады опубликован законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти), внесенный Президентом Украины как безотлагательный, сообщает УНН.

Законопроект направлен, как говорится в пояснительной записке, на уменьшение чрезмерной централизации власти и четкое разграничение полномочий между местными органами исполнительной власти и органами местного самоуправления, функционирующих в административно-территориальных единицах разных уровней.

"Действующая модель организации власти на местах, закрепленная в Конституции Украины, сохраняет уровень чрезмерной централизации власти, признаки огосударствления местного самоуправления, нарушает принципы его компетенционной автономии, полноты, организационной самостоятельности, материальной и финансовой состоятельности. В результате местное самоуправление фактически подменяется централизованным механизмом государственного управления через местные государственные администрации. Такое положение дестабилизирует ситуацию в регионах, негативным образом сказывается на их социально-экономическом положении", - говорится в пояснительной записке.

Президент считает, что существующее административное деление Украины является устаревшим и громоздким.

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Законопроектом, в частности, предлагается ввести институт префектов, которые должны стать представителями государства в округах и областях, в городе Киеве. Префет и его секретариат должны заменить местные государственные администрации.

Кроме того, в полномочия главы государства предлагается отнести возможность временно останавливать полномочия главы общины, состав совета общины, окружного, областного совета по представлению префекта и назначает временного государственного уполномоченного в случаях, определенных настоящей Конституцией.

Систему административно-территориального устройства Украины составляют административно-территориальные единицы: общины, округа, области, Автономная Республика Крым. В то же время в проекте закона не указывается четкий перечень областей, как это сделано в действующем законе.

Напомним, Президент внес на рассмотрение ВР законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины (относительно децентрализации власти). Еще до публикации текста документа представители оппозиции заявили, что законопроектом предлагается федерализация Украины, что делается в пользу и в рамках договоренностей, достигнутых с Россией на встрече в "нормандском формате".