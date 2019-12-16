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В Киевской области водитель совершил смертельное ДТП и скрылся, его личность установили

В Киевской области водитель совершил смертельное ДТП и скрылся, его личность установили

КИЕВ. 16 декабря. УНН. В городе Боярка Киевской области произошло смертельное ДТП - в результате наезда автомобиля Mercedes погиб человек. Водитель скрылся с места ДТП, однако его личность уже установлена. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

"Под процессуальным руководством прокуратуры области следователями полиции ГУНП в Киевской области расследуется уголовное производство по факту дорожно-транспортного происшествия по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины", - говорится в сообщении.

Так, 15 декабря, в городе Боярка на перекрестке улиц Белгородская и Молодежная неизвестный водитель на автомобиле марки Mercedes совершил наезд на пешехода, в результате чего тело потерпевшего разорвало на части.

"Благодаря принятым первоочередным следственным (розыскным) действиям личность водителя установлено и принимаются меры к установлению его места нахождения с последующим задержанием", - отметили в прокуратуре.

Напомним, в Киевской области за выходные произошло 68 дорожно-транспортных происшествий.

Источник: УНН
Теги: ДТП, Киевская область, пешеход
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